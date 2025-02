As aprovações no novo método de processo seletivo para os ingressos em medicina possibilitou que muitas histórias de superação, dedicação e amor fossem concretizadas a partir do chamamento destes, que agora podem ser chamados de alunos da Universidade Federal do Acre.

Uma dessas histórias de superação, apoio familiar e muita dedicação é a de Matheus Piotrovski Barros, e de sua mãe, Silvane Piotrovski. O filho tentou, por muitos anos, ser aprovado na seleção da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), entre os anos de 2021 e 2023, falhando em todas elas.

“Sem sucesso, começou a apertar o desespero porque já não poderia mais fazer a EsPCEx pela idade, então foi no ano de 2024, dedicação total ao enem, que eu consegui passar tanto pra direito quanto para medicina e também acabei sendo aprovado/majorado na ESA”, explicou.

Já a mãe ressalta que a aprovação do filho é uma conquista para a família inteira, que mesmo entre dificuldades financeiras e percalços da vida, ela fez questão que o filho continuasse se dedicando aos estudos o máximo que podia.

“A questão financeira é sempre muito apertada, sou sacoleira, vendo roupas e esse é o sustento principal da família. Mesmo assim preferia que ele ficasse estudando. Também fazia transporte de crianças para a escola pela manhã e ele me ajudava buscando elas de tarde, no nosso celta 2012”, ressalta ela, destacando o comprometimento do filho com os estudos.

O esforço feito pela mãe e por sua irmã mais nova é reconhecido pelo jovem, ao afirmar que não seria possível essa conquista sem a colaboração das duas.

“Tive muito apoio familiar em todos os aspectos, todo mundo cooperava em não fazer muito barulho nos momentos de estudo, muitas vezes até em não insistir em sair, tive que abrir mão muitas vezes. Então sem dúvida, não chegaria aqui sem o apoio da minha família“, destaca.

Sobre as possibilidades de estudo, ele revela que a questão financeira foi sim uma barreira e que neste momento a família também foi importante.

“Educação de qualidade é algo que sempre vai ser mais caro, então sempre tive que trabalhar pra poder pagar os estudos, trabalho com transporte escolar e era desse dinheiro que eu conseguia pagar boa parte dos estudos e com toda certeza ajuda dos meus pais sempre foi crucial, porque não é algo que dá tanto dinheiro”, enfatizou.

Sobre a conquista do filho, revela que foi um momento de grande emoção para ela, que teve uma vida solitária junto de todas suas dificuldades financeiras. “Tenho uma história de vida bem solitária, sou bem sozinha, então ver ele passando esse ano nas duas mais concorridas foi emocionante demais”.

A mãe relembra ainda de um ocorrido durante o dia em que o filho iria realizar a prova, em que mandou uma mensagem de apoio para ele.

“Quando ele foi fazer o Enem eu não tava aqui, eu tava viajando, eu tava em São Paulo no dia do Enem. Disse que a bênção da mãe tem poder, então falei ‘meu filho como o benção de mãe tem poder eu te abençoo’. E a vitória dele tem sabor de mel. É uma vitória dele, mas que parece que é minha, ela tem sabor dobrado pra mim”, revela a mãe, visivelmente emocionada.

Já Matheus diz que o momento da aprovação demorou a ser digerido por ele, que mesmo recebendo a notícia logo no início da manhã, só foi entender a magnitude do feito horas mais tarde.

“Eu não consigo explicar como foi essa sensação. Eu acordei 5h30 e a primeira coisa que me passou pela cabeça foi olhar o resultado. Minha mãe já estava se arrumando pra ir treinar quando eu dei essa notícia. Foi uma felicidade tão grande que não caiu a ficha por horas, só ali na parte do almoço que eu consegui compreender a magnitude dessa aprovação, é o curso mais difícil de entrar, você não pode errar quase nada”, revelou.