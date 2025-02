O Carnaval é uma das grandes festas no calendário brasileiro, se não a maior delas, em que as ruas se enchem de pessoas, fantasias coloridas e música alta a cada esquina. Entretanto, os batuques do samba não brilham para todos, e algumas pessoas, aproveitam o momento para desacelerar do ritmo caótico que a vida moderna impõe.

Dentro deste grupo que prefere aproveitar o carnaval de maneira mais tranquila, estão ainda aqueles que decidem tomar este tempo como um momento espiritual, fazendo parte dos acampamentos ligados a igrejas, conhecidos popularmente como retiros

O Carnaval tem ligação com a igreja desde seu surgimento histórico, na Idade Média, ainda carregando certas características da idade antiga. A festa foi criada para que os cristãos pudessem extravasar seus impulsos antes das restrições da vida em Cristo.

A festa se localiza no calendário pouco antes da quaresma, para que sejam separados os momentos de celebração e seriedade dentro da religião.

Entretanto, na modernidade, alguns preferem abdicar deste momento de festividade pública e aproveitar para acampar junto a outros membros de igrejas, hoje não mais apenas as católicas.

Um retiro com Deus

Alícia Rodrigues é advogada, tem 26 anos, e desde os 12 aproveita o carnaval em retiros que ocorrem no período das festividades. De acordo com ela, o período é marcado por ser o momento de encontrar amigos que professam sua mesma fé.

“Um momento histórico de expressão da cultura. Para mim, há um bom tempo, essa data passou a ter um significado de encontro com grande amigos que compartilham comigo da mesma fé, de diversão, descanso e comunhão com Deus, justamente por isso, meu plano para o feriado será estar em um acampamento da igreja”, explicou.

Rodrigues enfatiza ainda que o período é um momento para escapar do ritmo que o dia a dia lhe impõe, sendo um momento em que ela pode desacelerar e aproveitar o período de maneira mais tranquila.

“Longe da correria do dia a dia, a gente consegue se dedicar a ter boas conversas, momentos de reflexão, se divertir com esportes, estudar juntos a bíblia. Tudo isso faz com que seja sempre um momento muito aguardado e importante”, conta.

Assim como as escolas de samba e os foliões realizam uma preparação especial para curtir o momento, os grupos que participam dos retiros também precisam realizar uma longa preparação.

“ Nos preparamos meses antes pra definir o local da nossa estadia, a programação que será feita, qual tema será apresentado aos acampantes. Para mim, é uma data importantíssima, e que não abro mão de estar envolvida”, completa Rodrigues.

Há quem vá viver a experiência pela 1ª vez

Na contra mão da advogada, a farmacêutica Erica Rabelo, também de 26 anos, nunca foi em um evento do tipo, mas afirmou que este ano irá fazer parte do encontro, depois de diversos convites de amigos.

“Uma amiga e outros colegas insistiram bastante para que eu fizesse parte deste momento, então depois de muitos e muitos convites eu decidi aceitar e vou participar com eles do retiro no carnaval desse ano”, conta ela sobre a nova experiência que irá viver.

Sobre a o que espera encontrar nova experiência, Rabelo afirma que não sabe ao certo como vai ser o momento, mas diz que está se permitindo viver coisas diferentes e por isso topou o convite.

“Estou me permitindo fazer algo de diferente, conhecer algo novo e estar com meus amigos. Ainda não parei para pensar nas minhas expectativas, mas quero poder aprender algo, tentar superar alguns medos e ter novas memórias”, encerrou Rabelo.