Feijó se despede de Dona Chiquinha, que foi sepultada na tarde deste domingo

Neste domingo (16), a cidade de Feijó deu seu último adeus a Dona Francisca Silva de Souza, conhecida como Dona Chiquinha, que faleceu aos 85 anos no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

O sepultamento aconteceu na tarde de hoje, reunindo familiares e amigos que prestaram suas últimas homenagens.

Dona Chiquinha foi uma figura marcante na comunidade, onde viveu toda a sua vida. Casada com o empresário Joaquim Souza, já falecido, ela era mãe de oito filhos e trabalhou por muitos anos no comércio da família, sendo uma referência de carinho e dedicação.

Muitas pessoas compareceram ao sepultamento, lembrando com saudade de sua generosidade e do impacto positivo que teve na vida de todos à sua volta. “Ela será sempre lembrada por sua bondade e por tudo que fez por nós”, declarou um dos filhos.

Dona Francisca deixa um legado de amor e amizade que continuará a inspirar a comunidade de Feijó.

