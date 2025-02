Felipe Tchê reforça compromisso com políticas públicas para pessoas com deficiência e transtornos do neurodesenvolvimento

Na tarde desta quinta-feira (27), o vereador Felipe Tchê (PP) participou de uma audiência pública no Museu dos Povos Acreanos para discutir políticas voltadas às pessoas com deficiência e aos transtornos do neurodesenvolvimento. O evento, promovido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, reuniu autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para debater estratégias e desafios na implementação dessas políticas em âmbito estadual e municipal.

Representando a presidência da Câmara Municipal de Rio Branco, Felipe Tchê destacou a importância de ouvir as demandas da população para que leis e políticas públicas sejam aplicadas de forma eficaz. Durante sua fala, reforçou que a acessibilidade e a inclusão devem ser tratadas como prioridades e que o compromisso com essa pauta precisa ser traduzido em ações concretas.

“A legislação já existe, mas precisa sair do papel e gerar impacto real na vida de quem mais precisa. Nosso papel é garantir que esses direitos sejam efetivamente cumpridos”, afirmou.

Tchê também ressaltou que, durante reunião na Câmara de Vereadores, foi assumido o compromisso de estabelecer metas concretas para fortalecer políticas voltadas às pessoas com deficiência e com transtornos do neurodesenvolvimento. Segundo ele, a iniciativa busca garantir avanços reais na inclusão e no acesso a serviços essenciais.

“Esse debate não pode ficar apenas no discurso. Precisamos garantir que as políticas públicas sejam aplicadas de forma eficiente e atendam às necessidades da população”, concluiu.