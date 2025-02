Festival Internacional da Castanha da Amazônia inicia nesta sexta-feira em Epitaciolândia

Entre os dias 21 e 23 de fevereiro de 2025, Epitaciolândia (AC) recebe o Festival Internacional da Castanha da Amazônia (FIC) 2025, evento que celebra o agroextrativismo cooperativo e sustentável. O festival reunirá extrativistas, agricultores familiares e especialistas do Brasil e Bolívia para promover negócios sustentáveis, intercâmbio de saberes e valorização da sociobiodiversidade amazônica.

A cerimônia de abertura acontece nesta sexta-feira (21), às 18h, na Praça da Juventude, no bairro Aeroporto Velho, em Epitaciolândia. A programação do festival busca conectar tradição e inovação, destacando a importância da economia sustentável para a geração de renda e a conservação da floresta.

O FIC é uma iniciativa da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre (Cooperacre) e da Cooperativa Agroextrativista de Assis Brasil, Epitaciolândia e Brasiléia (COOPAEB), com apoio de diversos órgãos e instituições do governo federal, estadual e das prefeituras dos municípios do Alto Acre (Capixaba, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil). Sindicatos, ONGs e associações também são parceiros na realização do evento.

Durante os três dias de evento, o público poderá conhecer um amplo portfólio de produtos e serviços compatíveis com a floresta em pé, além de desfrutar de atrações culturais, como gastronomia, artesanato, música e arte.

Seminário sobre agroextrativismo e bioeconomia

Dentro da programação do festival, no sábado (22), acontece o Seminário Agroextrativismo Cooperativo e Bioeconomia: Diálogos para o Fortalecimento das Cadeias Produtivas Sustentáveis. O evento visa apresentar um panorama dos resultados e impactos da Rede Cooperacre, discutir políticas públicas e incentivos ao agroextrativismo familiar, além de explorar oportunidades de inovação e pesquisa aplicada.

Especialistas, gestores públicos e lideranças cooperativistas participarão de debates sobre como o cooperativismo e a gestão estratégica podem fortalecer cadeias produtivas sustentáveis, ampliar a geração de renda, promover o desenvolvimento regional e garantir a conservação da floresta.

A programação inclui cinco painéis temáticos, abordando desde os desafios e oportunidades para o agroextrativismo até inovação e pesquisa aplicada no setor. Entre os painelistas confirmados estão representantes da Cooperacre, Coopaeb, Cooperxapuri, Sistema OCB, Ufac, Embrapa, ICMBio, Incra, Seagri, Ibama, Sebrae, deputados estaduais, prefeitos do Alto Acre e especialistas em bioeconomia e certificação de produtos da sociobiodiversidade amazônica.

Concurso e premiações

Para incentivar a participação da comunidade agroextrativista, o presidente da Cooperacre, José Rodrigues de Araújo, anunciou premiações em dinheiro para os vencedores de um concurso especial que elegerá a maior e menor castanha, maior e menor ouriço, melhor poesia e melhor música.

Parceiros

O Festival Internacional da Castanha da Amazônia foi idealizado pela Rede Cooperacre e Coopaeb e conta a parceria do Sistema OCB, Sebrae, gabinete do deputado Estadual Pedro Longo, Governo do Estado do Acre por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT) e Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete); Conab; Copasfe; Coopegrãos; Incra; MDA; Ibama, SPU; ICMBio; STR de Brasiléia, de Epitaciolândia, de Xapuri e de Assis Brasil; Unisol Acre; a coordenação do Programa Paul Singer, da Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária do Governo Federal (Senaes); ApexBrasil; Prefeitura de Cobija; Prefeituras de Epitaciolândia; Brasiléia; Assis Brasil; Xapuri e Capixaba; Sicoob; Amoprelândia; COOPERXAPURI; gabinete do Deputado Estadual Edvaldo Magalhães; Coletivo Varadouro; Fundacentro; Amopreab; Amoprex.