Festival Transamazônico de Cinema abre inscrições para oficina gratuita com atriz premiada Kika Sena

Após estrear em Cruzeiro do Sul, o Festival Internacional de Cinema Transamazônica chega à capital acreana com uma programação totalmente gratuita. Entre os dias 25, 26 e 27 de fevereiro, o Cine Teatro Recreio vai exibir o melhor do audiovisual sobre a comunidade LGBTQIAPN+.

Além de sessões com longas e curtas-metragens premiados, o Festival Transamazônico vai proporcionar uma oficina com a atriz, diretora, arte-educadora e poeta Kika Sena.

Um diálogo essencial sobre a presença de profissionais trans e travestis na indústria cinematográfica brasileira e a importância da inclusão e como fortalecer esse protagonismo nas telas.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o formulário https://forms.gle/wPUbFbFJGSQAiS5i9 . As 30 primeiras pessoas a se inscreverem serão selecionadas para a formação, que será realizada na Sala 02 do Bloco de Artes Cênicas da Universidade Federal do Acre (UFAC), na próxima quarta-feira, 26, a partir das 14 horas.

Kika Sena, que compõe a equipe de curadoria do Festival Transamazônico, se consagrou como a primeira atriz trans a receber o Troféu Redentor de Melhor Atriz no Festival do Rio por sua interpretação como a protagonista do filme “Paloma” – longa que será exibido em Rio Branco.

O Festival Transamazônico é um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo (LPG), por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), com financiamento do governo do Acre e Ministério da Cultura (MinC). O evento é uma realização da MF Alencastro, com apoio da Prefeitura de Rio Branco, Ministério Público do Acre (MPAC), Comissão da Diversidade Sexual da OAB Acre, Fórum de ONGS LGBT do Acre, Associação dos Homossexuais do Acre (AHAC), Conselho Estadual de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CECDLGBT), Made In Acre, Rosasfarma, ContilNet, Top Mídia, Afa Jardim, Avatim, Estetic Face, Donn Barbearia e Casa do Rio.

A programação completa está disponível no @festivalatransamazonico.