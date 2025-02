Filha de IZA é alvo de ataques por aparência: “Saúde é que importa”

A pequena Nala, filha da cantora IZA com Yuri Lima, foi alvo de ataques na web nesta quarta-feira (19/2), após o pai postar uma foto da menina fantasiada de pantera cor-de-rosa.

Em comentários que circulam nas redes sociais, internautas chamam a bebê, de apenas 4 meses, de “feia” e fazem uma série de piadas com sua aparência.

“Ainda bem que está saudável, isso que importa”, criticou um internauta no Instagram. Outro disse: “Deus abençoe na saúde, que seja talentosa igual a mãe… porque boniteza vamos ver mais na frente, quando crescer mais um pouquinho.”

Um terceiro ainda fez piada: “Prefiro me manter calada, não tenho dinheiro para pagar advogado”. Um quarto ainda alegou que Nala é a cara de IZA “antes dos procedimentos estéticos”. “Saúde é o que importa”, avaliou mais um.

Nala nasceu em 13 de outubro do ano passado, no Hospital Perinatal da Glória, no Rio de Janeiro. Desde então, os papais — que reataram o relacionamento recentemente após uma traição do jogador de futebol — esbanjam a pequena nas redes sociais.