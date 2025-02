Filha de Joelma revela sexo do primeiro filho; saiba qual é!

A filha de Joelma e Ximbinha, Yasmin Mendes, publicou nesta quarta-feira (5/2) um vídeo do chá revelação do seu filho com o baterista Neto Alcântara. Esse é o primeiro filho do casal e também a primeira vez que a cantora será avó. A gravidez da jovem de 20 anos foi noticiada com exclusividade pelo portal LeoDias.

“Gaguinho Jr. tá chegando”, legendou o casal o vídeo em que aparecem cortando o bolo e se deparando com a cor azul, mostrando que o sexo é masculino. Ele vai se chamar Oliver.

Mamãe e papai de primeira viagem usaram uma roupa preta, diferentemente da artista, que roubou a cena usando um pijama na cor rosa. Desta vez, ela será avó em dose dupla, isso porque o outro filho, Yago Matos, também vai ser pai, segundo a Contigo.

Namoro de Yasmin e Neto

Yasmin oficializou o namoro com Neto durante a gravação do Altas Horas, em 30 de novembro de 2024. A jovem de 20 anos deixou o romance público e ainda arrancou a aprovação da cantora, que estava presente na gravação.

O casal já havia sido flagrado aos beijos em shows, mas foi a primeira vez que Yasmin confirmou a relação diante das câmeras. Neto, que é paraense como Joelma, parece já ter conquistado a sogra com seu jeito e, claro, com o ritmo na bateria.