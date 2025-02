Filha caçula de Tom Cavalcante, Maria Cavalcante se casou, nesse sábado (8/2), com o cantor sertanejo Cristiano Deyvid. A data foi escolhida a dedo, já que a caçula do humorista, com Patrícia Lamounier, completou 25 anos no mesmo dia. Pelo Instagram, o famoso celebrou o momento.

“Hoje a nossa Maria está completando 25 anos de muitas alegrias e bênçãos. A gente está muito emocionado por você estar chegando aos 25 com muita lucidez e equilíbrio, além da notícia maior, se casando no civil, que é uma realização de toda a família. Parabéns, filha amada, nos seus 25 anos. Deus de bondade siga te abençoando”, declarou. Veja fotos: View this post on Instagram A post shared by Maria Cavalcante (@mariacavalcante)