Filho de Elon Musk viraliza em encontro com Trump: ‘Quero que você cale a boca’

Durante uma reunião entre Elon Musk e Donald Trump, o pequeno X Æ A-Xii, de 4 anos, chamou a atenção ao soltar um comentário inusitado. Em um momento do encontro, o filho do bilionário disse “I want you to shush your mouth” (“quero que você cale a boca”, em português). Embora estivesse próximo ao ex-presidente dos EUA, não ficou claro para quem a frase foi direcionada.

X Æ A-Xii, fruto do relacionamento de Musk com a cantora Grimes, esteve ao lado do pai no Salão Oval e não se intimidou com as câmeras. Sentado no chão ou nos ombros do empresário, ele ainda brincou com as orelhas do pai antes de ser levado para fora da sala.

A reunião ocorreu após Musk ser nomeado por Trump para liderar o Departamento de Eficiência Governamental (Doge). O bilionário agora terá mais poder para planejar cortes em larga escala no funcionalismo público. Durante o encontro, Trump ainda elogiou o filho de Musk, dizendo que o garoto tem um “QI elevado”.

Elon Musk é o homem mais rico do mundo? Saiba qual é a fortuna do empresário

O nome de Elon Musk está sendo replicado diversas vezes nesta semana após sua polêmica participação na posse de Donald Trump, que reassumiu o cargo de Presidente da República nos Estados Unidos. Além do dono do X (antigo Twitter), também marcaram presença os empresários Jeff Bezos(CEO da Amazon) e Mark Zuckerberg (CEO do Facebook). Mas o que você não imagina é que o líder da SpaceX passou os dois concorrentes e se tornou o homem mais rico do mundo em 2025.

Qual é a fortuna de Elon Musk?

Segundo a revista Forbes, a atual fortuna de Elon Musk está estimada em US$ 412,9 bilhões, o equivalente a R$ 2,52 trilhões. Bilionário de 53 anos, ele está com uma vantagem de US$ 180 bilhões (R$ 1,09 bilhão) do segundo colocado da lista de pessoas mais ricas do mundo.