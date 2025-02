Benjamin Brady, filho de Gisele Bündchen e Tom Brady, ganhou um presente luxuoso do pai. Em vídeo publicado em seu canal de YouTube nesta semana, o ex-atleta aparece colocando o relógio no pulso do filho, que tem 15 anos.

O relógio é do modelo Billionaire Mini Ashoka, peça única assinada pelo joalheiro Jacob & Co., coberta por 280 diamantes e avaliada em US$ 3 milhões, cerca de R$ 18 milhões na cotação atual. O ex-jogador é pai de Jake, de 17 anos, com Bridget Moynahan,Benjamin, de 15 e Vivian, de 12, com Gisele. Eles estão separados desde 2022 e o caçula da modelo, River, nasceu recentemente. O bebê é fruto da relação de Bündchen com o lutador Joaquim Valente. Veja o vídeo: 🚨FAMOSOS: Benjamin Brady, filho mais velho de Gisele Bündchen, ganhou de presente do pai, Tom Brady, um relógio avaliado em R$ 18 milhões. A peça rara é coberta por 280 diamantes, totalizando 189 quilates. pic.twitter.com/gS83De9r5Q — CHOQUEI (@choquei) February 20, 2025