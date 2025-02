‘Filho de Janja e Lula. Burro igual ao pai e cadelo igual a mãe’, diz jornalista ao postar caricatura de macaco

O jornalista Alexandre Garcia, conhecido por sua atuação nas redes sociais e por seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, voltou a causar polêmica com uma postagem em sua conta. Garcia compartilhou uma caricatura de um animal semelhante a um macaco, acompanhada da legenda: “Filho de Lula e Janja. Este é o Janlu! Burro igual ao pai e cabelo igual à mãe.” A postagem rapidamente se espalhou, acumulando mais de seis mil curtidas em poucas horas, com muitos internautas bolsonaristas reagindo com emojis de risadas.

No entanto, entre os comentários, destacou-se uma crítica que questionava a autenticidade do perfil de Garcia. Um usuário escreveu: “Chego a pensar que esse Insta não pertence ao Alexandre, porque não é a primeira vez que faz essa postagem. E penso que um homem tão inteligente, sério, não iria perder tempo com esse tipo de post. Tem algo mais relevante para ser compartilhado.” Esse comentário reflete uma preocupação crescente sobre o conteúdo que figuras públicas escolhem divulgar, especialmente quando se trata de ataques pessoais e sátiras.

Até o momento, a equipe de comunicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da primeira-dama Janja não se manifestou sobre a postagem de Garcia. A ausência de uma resposta oficial pode indicar uma estratégia de não alimentar polêmicas nas redes sociais, uma abordagem que muitos líderes adotam para evitar a escalada de conflitos.

A repercussão da postagem de Garcia levanta questões sobre o papel dos jornalistas e influenciadores nas redes sociais, especialmente em um cenário político polarizado. Enquanto alguns defendem a liberdade de expressão e o direito ao humor, outros alertam para os riscos da desinformação e das ofensas pessoais, que podem resultar em um ambiente tóxico.

A situação destaca a necessidade de um debate mais amplo sobre o comportamento de figuras públicas nas plataformas digitais, a responsabilidade que elas têm em suas postagens e o impacto que suas palavras podem ter na sociedade. Com a crescente influência das redes sociais, o papel da ética no jornalismo e na comunicação torna-se cada vez mais relevante, especialmente em tempos de intensa divisão política.

À medida que o debate continua, muitos se perguntam: até onde vai a liberdade de expressão e onde começa o desrespeito? Essa é uma questão que, sem dúvida, ainda renderá muitos comentários e discussões na esfera pública.