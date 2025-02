Filho de prefeito tem o rosto desfigurado após ataque de cachorro

Ataque

Segundo informações do próprio prefeito, a família foi à casa do companheiro da avó das crianças e quando o menino já estava no interior da residência, o cachorro, que estava do lado de fora, avançou nele. O tutor do animal tentou separá-los, mas foi a mãe de Caio que conseguiu afastar o cachorro.

Ainda segundo Pablo Geovanni, o cão foi adquirido adulto e estava na casa há poucos dias.

Hospitalização

Caio teve a face lateral do lado esquerda rasgada pelo animal. Ele também ficou com os lábios e os dedos feridos. Conforme o prefeito, o menino está internado em um hospital em Brasília e realiza procedimentos para melhorar a recuperação cirúrgica, já que a mordida do cachorro tem muita bactéria.