Filho mata a mãe por dívida de R$ 60 mil em jogo online

Um homem matou a própria mãe e, em seguida, cometeu suicídio, na madrugada desta terça-feira (11), em Lajeado, zona leste de São Paulo. Segundo testemunhas, o crime foi motivado por uma dívida de R$ 60 mil contraída em um cassino online, conhecido como “jogo do Tigrinho”.

Danilo, morador do bairro, era considerado uma pessoa tranquila pelos vizinhos, mas teria acumulado a dívida com um agiota e estava sendo ameaçado. Antes de se matar, ele esfaqueou a mãe, justificando que não queria que ela sofresse com sua morte, já que recentemente havia perdido outro filho.

O crime ocorreu dentro da casa onde mãe e filho moravam. Moradores relataram ter ouvido gritos durante a madrugada. O imóvel fica próximo a uma delegacia.

O vício em jogos de azar tem sido alvo de alerta por especialistas, que destacam os riscos financeiros e psicológicos. O caso reforça o impacto devastador desse tipo de dependência. A polícia investiga os detalhes da tragédia.