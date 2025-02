Filho único, estudante de 17 anos é uma das vítimas de tragédia em SP

O estudante Pedro Henrique Saraiva é uma das vítimas do acidente de ônibus que deixou 12 mortos próximo à cidade de Nuporanga, interior de São Paulo. Segundo informações de amigos, ele era filho único e tinha acabado de se formar no ensino nédio.

Pedro Henrique Souza Saraiva tinha 17 anos e estava no primeiro ano do curso de ciências da computação na Universidade de Franca (Unifran). Sua morte foi confirmada pela página do Grêmio Estudantil da Escola Técnica Estadual (Etec) Pedro Badran, de São Joaquim da Barra. A Etec, em sua página do Instagram, informou o cancelamento das aulas em todos os períodos nesta sexta-feira (21/2).

Em texto publicado na rede social, a página criada pela turma do terceiro ano do ensino médio da Etec Pedro Badran, do qual Saraiva fez parte no ano passado, destacou a grande perda que estão enfrentando. “Perder um amigo é como perder um pedaço de si, um vazio que nada preenche. As conversas, os planos, o riso, tudo virou saudade.”

Lívia Tavares, de 23 anos, é outra vítima confirmada do acidente. Ela tinha 23 anos e estava no terceiro ano do curso de Enfermagem da Unifran. Sua morte foi confirmada pela Atlética de Enfermagem da instituição.

O que se sabe

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lamentou a tragédia. “Meus mais sinceros e profundos sentimentos a familiares e amigos das vítimas”, declarou o governador nas redes sociais.