O serviço de streaming Itaú Cultural Play, plataforma gratuita, focada no cinema brasileiro está trazendo diversas adições recentemente. A última leva de acréscimos trouxe filmes focados no norte do país.

Dentre as novidades do serviço gratuito, encontra-se o documentário acreano, Sabá (2018), que conta a história de Sabá Marinho, líder seringueiro de Xapuri, companheiro de Chico Mendes. O documentário, dirigido por Sérgio de Carvalho (mesmo diretor de Noites Alienígenas), mostra o seringalista em sua vida cotidiana, ao mesmo tempo que mostra as dores e sofrimento enfrentadas por ele.

Além do longa documental, um curta-metragem, intitulado Hélio Melo, da cineasta Leticia Rheingantz, que convida o espectador a imergir na obra do artista plástico e escritor que dá nome ao curta.

O serviço de streaming Itaú Cultural Play pode ser acessado de maneira gratuita, por meio do site da plataforma.