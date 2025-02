Filmes indicados ao Oscar chegam no cinema de Rio Branco; confira as datas das estreias

Para os amantes do cinema, o Cine Araújo traz a estreia de quatro filmes, entre eles dois indicados ao Oscar 2025, Flow e O Brutalista, além deles, tem a animação Kayara – A princesa Inca e o filme brasileiro Fé Para o Impossível.

As exibições começam nesta quinta-feira (20), O Flow estreia na sessão das 15h30, O Brutalista às 16h30, Fé Para o Impossível às 14h e Kayara – A princesa Inca às 14h45. Além das estreias, Sonic 3, o Auto da Compadecida 2, Ainda Estou Aqui, Mufasa: O Rei Leão e Capitão América: Admirável Mundo Novo estão no catálogo do Cine Araújo.

Flow

Uma animação dirigida por Gints Zilbalodis e uma coprodução original entre Letônia e França, o filme Flow conta história de um gato cinza solitário que tem seu lar destruído por uma grande inundação e busca de um novo lar acaba enfrentando desafios no caminho.

Perdido, o bichinho recebe ajuda em um barco habitado por diversas espécies de animais. Juntos eles devem se adaptar a um novo mundo.

O filme foi indicado a duas categorias do Oscar 2025, Melhor Animação e Melhor Filme Internacional concorrendo com o ‘Ainda Estou Aqui’. Também foi vencedor do Globo de Ouro na categoria Melhor Filme de Animação.

O Brutalista

O Brutalista (No original ‘The Brutalist’) é dirigido por Brady Corbet e escrito por Mona Fastvold. O filme, uma produção dos EUA, conta a história do arquiteto húngaro László Toth, interpretado por Adrien Brody, que sai da Europa após a 2ª Guerra Mundial para reconstruir sua vida na América.

Duranta a sua jornada, Láslzó encontra um homem rico Harrison ( Guy Pearce) e seu filho Harry (Joe Alwayn, ex- namorado da cantora Taylor Swfit) que o ajudam a reconstruir sua vida através dos desenhos arquitetônicos. No entanto, Harrison esconde um segredo.

Kayara – A Princesa Inca

Mensageiros do Império Inca, os ‘chasquis’ viajavam por toda a região das montanhas até os rios. Eles eram rápidos e fortes e só permitiam que homens fizessem parte do seleto grupo. Kayara, entretanto, está determinada a mudar esse cenário ao se tornar a primeira mulher a ingressas na ordem dos ‘chasquis’.

Ao longo de sua jornada, Kayara terá de superar a todos os outros mensageiros, defender a cidade de grandes perigos e salvar os cidadãos do Império Inca. O filme de animação e é dirigido por Cesar Zelada e uma produção original dos Estados Unidos.

Fé para O Impossível

Baseado no livro ‘De Volta por Cima’ dos escritores Philip Murdoch e Renée Murdoch. O filme dirigido por Emani Nunes, conta a história da pastora Renée Murdoch (interpretada por Vanessa Giácomo) que após ser atingida na cabeça com um pedaço de madeira por um homem em situação de rua vai parar em um hospital com traumatismo craniano. O filme brasileiro conta a história dela e da família para sobreviver a situação.