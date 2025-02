Fim de um ciclo: marqueteiro do PT que faturou milhões deixa o Acre

A coluna recebeu informações de que um dos marqueteiros mais conhecidos do Acre na era de ouro do Partido dos Trabalhadores (PT), David Sento-Sé, teria deixado o estado e retornado à Bahia, sua terra natal.

Morando no Acre desde 1992, David construiu uma trajetória de vitórias eleitorais, ajudando a eleger nomes como o ex-governador Orleir Cameli, os ex-prefeitos de Rio Branco Raimundo Angelim e Marcus Alexandre, os ex-governadores Jorge Viana, Tião Viana e Binho Marques, além da ex-deputada federal Perpétua Almeida e seu esposo, o deputado estadual Edvaldo Magalhães. Também trabalhou com a hoje ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, entre muitos outros.

Seu auge profissional ocorreu quando o PT dominava a política acreana e comandava a agência de publicidade Companhia de Selva, ao lado do sócio Gilberto Braga. A agência tinha contratos milionários com os governos petistas, o que garantia a David um papel central no controle da comunicação e das mídias do estado. No entanto, como tudo na política é cíclico, a derrocada nacional do PT também chegou ao Acre, levando consigo a influência e os negócios que sustentavam sua estrutura.

Nos últimos anos, David tentava se reinventar. Montou um estúdio em sua casa para ministrar cursos de media training e passou a comandar um podcast, onde entrevistava políticos e personalidades acreanas. Com sua voz forte e marcante, buscava manter o prestígio que um dia o tornou peça-chave nas campanhas petistas.

Mas a saída de David do Acre não teria sido tão pacífica. Informações obtidas pela coluna indicam que ele deixou o estado deixando para trás dívidas e funcionários sem pagamento. Segundo uma fonte, ao ser cobrado, David encaminhava os credores para seu filho, que, por sua vez, afirmava não ter qualquer relação com o problema e bloqueava os contatos. O próprio David também teria adotado a mesma tática, sumindo sem dar explicações.

Se a política não perdoa, os credores muito menos.

TEM COISAS QUE NÃO SE ENTENDE

Na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (20), um detalhe curioso não passou despercebido: a nomeação de Jessé Cruz, ex-candidato a vereador pelo MDB e membro da Igreja Quadrangular, para um cargo CAS 8 na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Jessé apoiou o candidato Marcus Alexandre também do MDB nas últimas eleições municipais.

OUTRO AGRACIADO

Mais um agraciado com um cargo de confiança no governo foi Ismael Muniz, ex-candidato a vereador pelo Solidariedade. Na última terça-feira (18), ele foi nomeado para uma diretoria na Saneacre.

MERECIDO

Após desempenhar um papel estratégico na campanha do prefeito Tião Bocalom (PL) e contar com a simpatia do chefe da representação do governo do Acre em Brasília, Dr. Fábio Rueda (UB), o jornalista Ton Lindoso foi nomeado gerente de Comunicação da Secretaria Municipal de Saúde. Reconhecido por sua competência, Ton assume a missão de gerenciar a comunicação de uma das pastas mais sensíveis da gestão, onde sua experiência será fundamental.

A FRASE DO GOLPE

“Só saio preso, morto ou com vitória. Nunca serei preso!”, declarou Jair Bolsonaro (PL) em 7 de setembro de 2021, na Avenida Paulista. Para a PGR, a fala reforçou dúvidas sobre sua disposição em aceitar democraticamente uma eventual derrota nas eleições de 2022.

AINDA REPERCUTE

Nos bastidores da política de Brasileia, ainda repercute a perda do comando da Executiva Municipal do Republicanos pelo deputado Tadeu Hassem (REP), sem sequer ter sido avisado. O partido agora está sob a liderança da vereadora Izabelle Araújo (REP), que, segundo fontes, teria convencido o presidente estadual da sigla, deputado Roberto Duarte, de que Tadeu não apoiaria sua reeleição, já que sua irmã, a ex-prefeita Fernanda Hassem (PP), será candidata a deputada federal.

PERSONA NON GRATA

A maior indignação do grupo do deputado Tadeu Hassem (REP) em Brasileia é o fato de que a vereadora Izabelle Araújo (REP) foi eleita com seu apoio, tornando a “punhalada” ainda mais dolorosa. Agora, Izabelle se distancia e adota uma postura de mandato independente.

CAÇA ÀS BRUXAS

A caça às bruxas contra indicados do senador Alan Rick (UB) segue a todo vapor no governo. Na edição do Diário Oficial desta quinta-feira (20), o novo presidente da Fundação de Tecnologia do Acre, João Paulo Bittar, exonerou vários ocupantes de cargos que, ao que tudo indica, tinham ligação com o senador.