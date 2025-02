A deputada Erika Hilton apresentou nesta terça-feira (25) uma proposta para reduzir a jornada de trabalho no Brasil, trazendo mudanças significativas para milhões de trabalhadores. O objetivo é diminuir a carga horária semanal de 44 para 36 horas, além de extinguir a escala 6×1, que obriga os profissionais a trabalharem seis dias consecutivos com apenas um dia de descanso.

A proposta não se limita apenas à redução da carga horária, mas também sugere um novo modelo de jornada: quatro dias de trabalho e três de descanso. Segundo a deputada, essa mudança pode trazer impactos positivos tanto para a saúde mental e física dos trabalhadores quanto para a produtividade das empresas. Países que já testaram semanas de trabalho mais curtas registraram aumento na eficiência, além de melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal.

Para fortalecer a proposta, Hilton já conseguiu o apoio de 234 parlamentares, um número expressivo que demonstra a relevância do tema dentro do Congresso. Além disso, ela pretende levar a discussão para as ruas, organizando mobilizações em diversas cidades do país. Entre as ações previstas, estão panfletagens e encontros com trabalhadores para esclarecer os benefícios da mudança.

Nos próximos dias, a deputada deve divulgar um calendário de mobilização nacional, com o objetivo de engajar ainda mais pessoas nessa causa. A ideia é sensibilizar tanto a população quanto outros parlamentares sobre a importância de um modelo de trabalho mais equilibrado, que garanta mais qualidade de vida sem comprometer a produtividade das empresas.

Se aprovada, a medida pode representar um avanço histórico para os direitos trabalhistas no Brasil, aproximando o país das novas tendências globais de organização do trabalho e bem-estar dos profissionais.