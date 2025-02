Fim do WhatsApp ilimitado? Pesquisa revela a reação dos brasileiros

O levantamento feito pelo Mobile Time e Opinion Box traz um raio-X da importância do WhatsApp por aqui. Ele dá um recado claro caso as empresas do setor decidam retirar o benefício – um cenário improvável na conjuntura atual, conforme explicaremos mais à frente.

O que você faria sem o WhatsApp ilimitado?

Confira o resumo das respostas:

53% mudariam de operadora caso o acesso ilimitado ao WhatsApp fosse interrompido

24% priorizariam o uso do WhatsApp em redes Wi-Fi

17% não mudariam o comportamento de uso do aplicativo

6% reduziriam a utilização do WhatsApp

A alta porcentagem demonstra a importância do WhatsApp na vida dos brasileiros, que o utilizam para diversas finalidades, como comunicação pessoal, trabalho e até mesmo compras. Não há um salão de cabeleireiro, restaurante, clínica médica ou advogado que não atenda por lá.

Redes sociais ilimitadas saem de cena

A pesquisa ocorre num momento de readequação no mercado de telefonia. O ano passado foi um divisor de águas porque as principais empresas (leia-se Claro, TIM e Vivo) retiraram as redes sociais ilimitadas de seus pacotes. Note que WhatsApp não entra nesta classificação. Ou seja, os consumidores que trocaram de plano de lá para cá provavelmente não contam mais com Instagram, TikTok e Facebook à vontade.

Essa mudança, embora silenciosa, pode impactar os consumidores que não estão atentos às alterações nos seus planos.

Por que o WhatsApp me parece a salvo

No entanto, este colunista acredita que o WhatsApp seja uma exceção. Apesar do alto volume de mensagens trocadas dentro da plataforma, os arquivos de texto são diminutos – ou seja, o impacto na rede das prestadoras é muito baixo, ao contrário do que ocorre com os vídeos nas redes sociais.

O tráfego de mensagens no WhatsApp é relativamente baixo, o que torna improvável que as operadoras cortem o acesso ilimitado ao aplicativo em breve.