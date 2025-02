Final de semana tem alerta de chuvas intensas em SP e em outros estados do país; veja previsão

O país deve enfrentar uma nova onda de calor na próxima semana, começando por áreas dos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e partes de Goiás e Bahia. A massa de ar quente e seco, que já está atuando nos últimos dias em diversas localidades das regiões Sudeste, Sul e Nordeste, ganhará força, no entanto, no final de semana as temperaturas devem ter leve queda e haverá probabilidade de chuvas intensas e ventos fortes.

Final de semana tem alerta de chuvas intensas em SP e em outros estados do país — Foto: Reprodução/Inmet

Veja abaixo os alertas emitidos pelo Inmet neste final de semana:

Alerta Laranja

O alerta laranja para chuvas intensas indica possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h. Além disso, existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para esse final de semana, o alerta é válido para São Paulo, norte do Paraná, além das regiões Centro-Oeste, Norte e parte do Nordeste.

Alerta amarelo

Segundo o Inmet, o alerta amarelo para chuvas intensas indica ‘perigo potencial’. Ou seja, chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. As regiões afetadas podem registrar baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Previsão do Tempo

Região Sudeste

No Sudeste deve haver chuvas intensas no estado de São Paulo, assim como em parte do Rio de Janeiro e Minas Gerais, enquanto no Espírito Santo o céu deve variar entre nublado e poucas nuvens. A região é uma das que sentirá uma pequena queda nas temperaturas durante o fim de semana.

Portanto, São Paulo deve registar mínima de 18ºC e máxima de 32ºC, ao mesmo tempo em que o Rio de Janeiro terá mínima de 22ºC e máxima de 35°C, realidade parecida com a de Vitória e um pouco diferente de Belo Horizonte, que terá céu com muitas nuvens, uma mínima de 20°C e máxima de 32ºC.

Região Sul

No Sul do país o final de semana deve ser com chuvas intensas do Paraná ao Rio Grande do Sul, com destaque para Porto Alegre, que deverá ter pancadas de chuva com trovoadas, apresentando mínima de 24ºC e máxima de 32ºC. Em Santa Catarina e no Paraná as chuvas devem ser mais amenas e haverá uma leve queda nos termômetros das capitais, máxima de 30ºC em Curitiba e 33ºC em Florianópolis.

Regiões Norte e Centro-Oeste

No Norte e Centro-Oeste a previsão é similar, com chuvas intensas em boa parte do território de pancadas de chuva nas capitais. Destaque para o município do Macapá, com céu nublado e alta probabilidade de pancas de chuvas isoladas, terá uma temperatura mínima de 23ºC e máxima de 30ºC.

Região Nordeste