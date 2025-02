FIQUE ATENTO — Em Rio Branco, quatro Uraps funcionam até às 17h aos sábados; saiba mais

Para melhor atender a população de Rio Branco com aumento nos casos de dengue e demais arboviroses, além de evitar superlotações, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), por determinação do prefeito Tião Bocalom, transformou quatro Unidades de Referência em Atenção Primária — conhecidas como Uraps — em unidades de referência no combate à dengue.

Com isso, as Uraps Roney Meirelles, no Adalberto Sena; Hidalgo de Lima, na Sobral; Cláudia Vitorino, no Taquari; e Rozângela Pimentel, no Calafate funcionam em horário diferenciado aos finais de semana: já a partir deste sábado (15) em diante, elas funcionam de 7h até às 17h.

Durante a semana, de segunda a sexta-feira, três dessas unidades funcionam até às 22h: Roney Meirelles, no Adalberto Sena; Hidalgo de Lima, na Sobral; e Cláudia Vitorino, no Taquari.

Rio Branco já registrou uma média de mil casos de dengue nas primeiras semanas do ano de 2025. O prefeito Tião Bocalom declarou estado de emergência desde o dia 23 de janeiro, por conta do aumento de casos de dengue e arboviroses como zika e chikungunya. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).