Fiscalizações na fronteira resultam na apreensão de seis motocicletas irregulares

Seis motocicletas com irregularidades foram apreendidas ao longo do mês de janeiro durante operações de fiscalização em pontos estratégicos da fronteira. Os veículos apresentavam restrições de roubo ou adulteração documental, e os condutores foram encaminhados à delegacia para os procedimentos legais.

Em uma das abordagens, agentes identificaram uma motocicleta boliviana, modelo Kyngo, preta, com placa NE-1420. Após consulta no sistema, foi constatado que o número do chassi possuía restrição de roubo/furto, além de a placa não corresponder ao registro original, que seria NE-9011. A condutora informou que adquiriu o veículo por R$ 3.000,00 através do Facebook Marketplace, mas não soube fornecer detalhes sobre o vendedor.

Outra motocicleta Kyngo, preta, com placa NH-3574, também foi apreendida. Durante a verificação, os policiais constataram que o número do chassi não correspondia ao registrado no documento do veículo, caracterizando adulteração.

Além desses casos, outras quatro motocicletas foram recolhidas durante a semana por apresentarem irregularidades semelhantes. No total, seis veículos foram removidos, e os condutores conduzidos à delegacia.

As fiscalizações seguem intensificadas para combater fraudes, receptação de veículos roubados e outras infrações relacionadas ao trânsito na região.