A cantora acreana Camile Castro registrou um momento inusitado enquanto dirigia e dividiu com seus seguidores em uma publicação em seu Instagram.

No vídeo compartilhado, é possível ver um casal de aves atravessando a rodovia Via Verde, uma das mais movimentadas de Rio Branco, com cerca de 11 filhotes. Os pequenos seguem o suposto casal de pais, que guiam o caminho para atravessarem a estrada criando um momento descontraído.

Castro se diverte com a situação e compartilha o momento enfatizando a fofura da situação para os seguidores que a acompanham na internet.

Veja o vídeo: