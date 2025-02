Flamengo e Botafogo termina com vitória rubro-negra e confusão generalizada

Na noite de quarta-feira, 12, o Flamengo derrotou o Botafogo por 1 a 0, no Maracanã, para assumir a liderança da primeira fase do Campeonato Carioca. O clássico, que foi válido pela 7ª rodada da competição, terminou em briga generalizada, após Barboza empurrar Bruno Henrique, em seguida ao apito final. A confusão, que começou em campo, se estendeu até os tuneis de acesso aos vestiários.

Tudo tem origem em atritos durante a partida entre o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, e o zagueiro Barboza, do Botafogo. Depois que Bruno Mota Correia apitou o final do jogo no Maracanã, os dois jogadores trocaram empurrões, após uma provocação de Bruno Henrique, e outros atletas entraram na briga.

Gerson foi o primeiro a intervir. Ele e Barboza se enfrentaram, com tentativa de troca de socos, e foram prontamente expulsos. O reserva Cleiton, do Flamengo, também se intrometeu e deu um soco no zagueiro botafoguense, arrancando sangue de sua boca e um dente. Também recebeu cartão vermelho.

Os times foram separados para que entrassem nos tuneis um de cada vez. Mas Barboza, nervoso com o soco recebido, esperou por Cleiton para revidar. E novamente a turma do deixa disso, além de policiais e seguranças, tiveram de entrar em cena.

A partida

Com o triunfo, o Rubro-Negro da Gávea chegou aos 17 pontos, mesma pontuação do vice-líder Volta Redonda. Já o Alvinegro de General Severiano parou nos 12 pontos, na 12ª colocação.

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Léo Ortiz aos 9 minutos do segundo tempo. O uruguaio Arrascaeta cobrou falta na direção de Danilo, que desviou para o meio da área, onde Léo Ortiz teve apenas o trabalho de escorar para o fundo do gol.

Na próxima rodada da competição o Flamengo enfrenta o Vasco, a partir das 21h45 (horário de Brasília) do próximo sábado (15), enquanto o Botafogo mede forças com o Boavista a partir das 19h do mesmo dia.

(Com Agência Brasil)