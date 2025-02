Flamengo poupa titulares e goleia a Portuguesa

Na volta do intervalo, o Rubro-Negro conseguiu transformar o controle da posse de bola em gols, muitos gols. Aos 7 minutos, Daniel Sales perdeu gol inacreditável na área. O lance foi um prenúncio do que viria. Aos 11, Luiz Araújo aproveitou sobra para ampliar o placar. Um minuto depois, Daniel Sales sofreu pênalti, que Arrascaeta converteu de um jeito curioso. O meia bateu de cavadinha, o goleiro Douglas permaneceu no meio do gol e, mesmo assim, foi encoberto. A equipe de Filipe Luís continuou a pressionar e Daniel Sales quase ampliou. Desta vez, Douglas conseguiu defender chute à queima-roupa. O jogo assumiu um ritmo mais cadenciado, com a Lusa demonstrando dificuldade de reagir. As duas equipes realizaram muitas substituições e foi o Rubro-Negro quem encontrou, nas novidades, gás para golear. Aos 24, Matheus Gonçalves recebeu bonito passe de Arrascaeta para fazer o quarto. Aos 41, foi a vez de Wallace Yan fechar o resultado, com batida na saída do goleiro. Este foi o quarto gol do menino, que se tornou artilheiro do clube na competição.