Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo ao jogo do Campeonato Carioca

Os times cariocas Flamengo e Vasco se enfrentam no gramado do Maracanã, neste sábado (15), a partir das 21h45. Disputa válida pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Depois do empate (0 a 0) com o Fluminense, o Flamengo é Líder da Taça Guanabara com 17 pontos. O jogo pode classificar o Flamengo para a semifinal do Carioca. Já o Vasco, vem de uma sequência de três jogos sem vencer e precisa de uma vitória para permanecer no G-4 do Carioca.