Florinda Meza visita túmulo no dia que ator de “Chaves” faria 96 anos

A atriz Florinda Meza, 76, visitou o túmulo do ator Roberto Bolaños (1929-2014) nesta sexta-feira (21), no dia em que o intérprete de Chaves completaria 96 anos.

“Até aqui ouço sua risada! Eu amo-te.”, escreveu Florinda Meza. No registro, é possível ver a lápide do túmulo. “Tenho, portanto, que agradecer à vida pela minha dupla tarefa, escritor e comediante, no riso o meu prazer constante e fascinante”, diz a mensagem.

Ao lado, outra frase diz: “Ele era um bom homem”. Este é um fragmento de um de seus poemas, chamado “Risos”. Roberto Bolaños e Florinda Meza foram casados por 27 anos. “Chaves” foi exibido de 1973 a 1979 no México.

A produção é uma comédia que mostra as interações dos moradores de uma vila. Chaves é um menino órfão que vive criando atrapalhadas com alguns moradores, como o Seu Magruda, a Dona Florinda, a Dona Clotilde e o Senhor Barriga.

Confira: