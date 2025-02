Fluminense amassa o Águia e dá mostras do caminho a seguir

Fábio foi um mero espectador de uma amasso completo no primeiro tempo, que já terminou com o placar praticamente irreversível de 4 a 0. Cano, pela segunda vez, e Ignácio colocaram as outras duas bolas na rede coroando uma atuação quase perfeita, com 20 finalizações, sendo 11 no gol, em apenas 45 minutos.