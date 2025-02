Fluminense anuncia renovação de contrato de Jhon Arias

O Fluminense anunciou, neste sábado (1°/2), a renovação de contrato do colombiano Jhon Arias. Um dos principais jogadores do elencon Tricolor, o ponta de 27 anos renovou vínculo com o clube carioca até o meio de 2028.

Em coletiva de imprensa no CT Carlos Castilho, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e Jhon Arias, anunciaram a renocação do vínculo. Com o novo contrato, o colombiano se tornará o jogador mais bem pago do elenco Tricolor, com um salário que ultrapasa R$ 1,5 milhão.

“A decisão de ficar no clube, no Fluminense foi familiar. Foi uma decisão que tomei junto com minha esposa. A gente é muito feliz aqui, nos sentimentos muito em casa no Fluminense, no Rio”, declarou Jhon Arias, após assinar a renovação de contrato.

Campeão da Libertadores da América inédita com o Fluminense, Arias é um dos maiores ídolos do atual elenco do clube. O colombiano já esteve em campo com o Tricolor em 196 jogos, onde marcou 43 gols e deu 42 assistências.