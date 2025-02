Fluminense mostra evolução na parte criativa e renasce no Carioca

Com a semana livre para trabalhar, o Fluminense entra em campo no domingo, contra o Bangu, às 19h, com todos os outros jogos finalizados. O Carioca pode não ser o grande alvo da temporada, mas uma eliminação na Taça Guanabara seria um começo de ano muito ruim para um time que brigou no ano passado até o fim contra o rebaixamento. Agora, é o Flu fazer a sua parte. Estar de bem com as redes será fundamental para um início de temporada mais tranquilo.