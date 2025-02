Fluxo de veículos na ponte do Caeté e na balsa permanece normalizado mesmo com cheia do rio

O nível das águas do Rio Caeté, em Sena Madureira, apresentou considerável aumento nos últimos dias em decorrência das frequentes chuvas na região. Mesmo assim, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) vem mantendo a passagem de veículos tanto pela ponte do Caeté quanto pela balsa.

Para quem não lembra, a ponte do Caeté que fica na BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano, vem apresentando problemas em seus pilares, especialmente no 2 e no 5. Com isso, o Dnit resolveu tomar medidas preventivas visando evitar tragédias. Inicialmente, fechou completamente a ponte para o tráfego de veículos. Depois, decidiu abrir para a passagem de carros de pequeno porte, o que vem ocorrendo até agora.

Na tarde desta sexta-feira (10) a reportagem do ContilNet constatou que o tráfego está ocorrendo sem nenhuma intercorrência. Não há filas no local como havia sido registrado anteriormente.

Em relação à ponte, existe um servidor do Dnit que faz o controle do tráfego, por meio do Pare/Siga.

Ricardo Araújo, superintendente do Dnit no Acre, confirmou que mesmo com a cheia do Rio Caeté, verificada ultimamente, não foi preciso fazer nenhuma alteração relacionada a passagem dos veículos. “Tudo está fluindo normalmente”, disse ele.