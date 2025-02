Folia com segurança: dicas essenciais para evitar golpes e furtos no Carnaval de Rio Branco

O carnaval de Rio Branco é um dos eventos mais esperados do ano, com bloquinhos, festas e muita alegria. Contudo, assim como em qualquer grande celebração, a folia também pode atrair a ação de criminosos.

Para garantir que todos aproveitem a festa com segurança, é importante ficar atento a algumas dicas para evitar golpes e furtos, especialmente em locais com grande aglomeração.

1. Fique atento ao golpe do “beijo”

Um dos golpes mais comuns durante o carnaval é o “golpe do beijo”. Nessa abordagem, criminosos se aproximam de suas vítimas, muitas vezes com a ajuda de comparsas, e aproveitam o momento de distração para furtar celulares, carteiras ou outros objetos pessoais.

Prevenção: Sempre mantenha seus pertences próximos e fique atento a qualquer pessoa que se aproxime de forma suspeita, principalmente em meio à multidão.

2. Cuidado com as maquininhas de cartão

Durante as compras ou pagamento em festas e blocos, pode ser tentado a usar maquininhas de cartão para realizar transações. Infelizmente, golpistas podem adulterar essas maquininhas para roubar dados ou clonar cartões.

Prevenção: Verifique sempre a maquininha antes de usar e observe qualquer alteração ou dispositivo estranho. Certifique-se também de conferir o valor da transação antes de digitar sua senha.

3. O perigo do “Boa Noite Cinderela”

O “Boa Noite Cinderela” é um golpe em que a vítima é drogada sem saber, geralmente por meio de bebidas ou alimentos contaminados. Isso pode ocorrer facilmente em festas e blocos de rua, onde a distração é comum.

Prevenção: Não aceite bebidas de estranhos e jamais deixe seu copo desacompanhado. Se possível, opte por copos mais fechados, como os térmicos, para proteger sua bebida.

4. Golpe do arranjo de confusão

Criminosos também costumam criar tumultos intencionais, como brigas ou empurra-empurras, para distrair as pessoas enquanto furtam seus pertences. Esse golpe é mais comum em blocos de rua com grande aglomeração.

Prevenção: Se você perceber alguma confusão, se afaste rapidamente e mantenha seus objetos pessoais bem guardados. Se a situação se agravar, procure a ajuda de um segurança ou policial.

5. Desconfie dos ingressos falsos

Golpistas podem vender ingressos falsificados para festas e eventos de carnaval, enganando as vítimas com preços atrativos. Para não cair nesse golpe, é fundamental garantir que a compra seja feita em pontos de venda confiáveis.

Prevenção: Compre ingressos apenas em locais oficiais ou sites autorizados, evitando links desconhecidos ou ofertas muito abaixo do preço normal.

6. Golpe do contato físico

Esse golpe envolve criminosos que se aproximam da vítima com um movimento suspeito, como um esbarrão ou contato físico, e rapidamente roubam seus pertences. Muitas vezes, a ação é feita por mais de um criminoso, dificultando a identificação.

Prevenção: Esteja sempre atento ao seu redor, principalmente em multidões, e ao perceber qualquer movimento estranho, proteja seus pertences. Caso algo aconteça, avise imediatamente um agente de segurança.

7. Cuidado com as transações via PIX

Golpes envolvendo o PIX também podem ocorrer, com criminosos trocando a maquininha por uma falsa e induzindo a vítima a fazer uma transação maior do que o combinado.

Prevenção: Sempre confira o valor da transação antes de confirmar qualquer pagamento, seja via maquininha ou pelo celular.

O carnaval de Rio Branco é uma festa maravilhosa, mas como em qualquer grande evento, a segurança deve ser prioridade para todos. Fique atento às dicas e curta a folia com muito cuidado!

Com informações do g1 Rio.