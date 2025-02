A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na tarde desta terça-feira (4), o jovem Marcleisson Páscoa de Sales, de 28 anos, acusado de envolvimento com organização criminosa, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste da capital.

Ele era considerado foragido pela Justiça do Acre e fugiu para Manaus, onde estava escondido.

A prisão foi coordenada pela Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Marcleisson deve ser recambiado ao Acre para responder pelos crimes.