Foragido há mais de 100 dias, líder criminoso é preso com apoio da Força Nacional em Rio Branco

Após mais de três meses foragido, Altevir de Araújo da Silva, conhecido como “Playboy”, foi capturado na tarde da última sexta-feira (14), em um apartamento no bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco.

Ele havia fugido do Complexo Penitenciário da capital acreana em novembro de 2024 e, desde então, vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência da polícia. A prisão foi realizada por investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio da Força Nacional.

Segundo as autoridades, durante o período em liberdade, “Playboy” teria cometido novos crimes, incluindo homicídios. O delegado Alcino Júnior, responsável pela operação, informou que ele é investigado por possíveis envolvimentos em assassinatos no 2º Distrito da capital. Entre os casos sob apuração está a execução de Kisley Martins de Queiroz, de 25 anos, morto a tiros por um grupo armado em 18 de dezembro do ano passado, no bairro Cidade Nova. No mesmo episódio, Wesley Rocha da Silva, de 24 anos, foi baleado, mas sobreviveu.

A polícia identificou que o criminoso contou com o apoio de uma facção para permanecer escondido, mudando de endereço 16 vezes para evitar a captura. Sua última residência era uma república de apartamentos no bairro Wanderley Dantas, onde foi surpreendido e não teve tempo de fugir.

Com uma pena acumulada de quase 70 anos, Altevir responde por homicídio, corrupção de menores, duas tentativas de homicídio, constrangimento ilegal com uso de arma de fogo e participação em organização criminosa.