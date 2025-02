Força Tática prende homem em flagrante com maconha e crack na Cidade do Povo

Lucas Freire da Silva foi preso em frente a uma residência, onde manuseava drogas para comercialização, no final da tarde desta segunda-feira (24).

De acordo com a Polícia Militar, policiais da Força Tática realizavam patrulhamento na região do Conjunto Habitacional Cidade do Povo para cumprir um mandado de prisão. Ao entrarem em uma rua na Quadra 4, se depararam com Lucas em frente a uma casa, preparando as embalagens das drogas.

Rapidamente, a polícia fez o cerco e, ao constatar que se tratava de material entorpecente, deu voz de prisão a Lucas Freire da Silva, conduzindo-o à Delegacia de Flagrantes.

Com ele, foram apreendidos 237g de crack e 176g de maconha, além de diversos materiais para embalar a droga, como saquinhos de plástico, uma balança de precisão e uma faca utilizada para cortar o entorpecente.

Segundo a polícia, Lucas Freire da Silva já tem passagem por porte ilegal de arma de fogo e sofreu um prejuízo estimado em R$ 5 mil com a apreensão do material.