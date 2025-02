Força Tática prende jovem com drogas e armas de fogo na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Bruno de Arruda da Costa, de 22 anos, foi preso, na noite desta sexta-feira (31), acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A prisão e a apreensão ocorreram na Rua do Futuro, no bairro Boa Vista, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares da Força Tática do 1° Batalhão, a guarnição realizava um patrulhamento de rotina pelas ruas do bairro Boa Vista quando avistou Bruno em atitude suspeita, aparentemente comercializando entorpecentes em via pública. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir, mas foi rapidamente contido pelos militares.

Durante a abordagem, os policiais encontraram uma sacola contendo skunk, duas balanças de precisão e materiais para embalar e armazenar a droga. Além disso, uma escopeta, que o suspeito tentou esconder, foi localizada e apreendida em sua posse.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Bruno, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a droga e a arma de fogo, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.