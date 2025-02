Fortes chuvas causam deslizamento de terra e retirada de famílias em Cruzeiro do Sul

Moradores de Cruzeiro do Sul, município no interior do Acre, precisaram ser retirados de suas residências após as fortes chuvas do último sábado (22), ter causado o deslizamento de terra em diversos pontos da cidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), não ocorreram registros de mortos ou feridos, apenas danos materiais nas casas afetadas durante o incidente. A corporação destacou que fez o contato com a Defesa Civil municipal e garantiu a segurança das áreas, orientando os moradores.

Além disso, em nota o CBMAC repassou informações para se prevenir em caso de problemas com deslizamento, veja:

COMO SE PREVENIR SE VOCÊ MORA EM LOCAIS SUJEITOS A ESSES INCIDENTES?

✅ Se perceber sinais de rachaduras no solo ou paredes, acione Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros;

✅Fique atento ao fluxo da água da chuva no “pé” de muros ou na residência . Faça o desvios do fluxo da água para evitar infiltrações e desabamentos futuros;

✅ Evacue a área ao notar movimentação do solo, árvores inclinadas ou sons incomuns vindos da encosta.

✅ Não tente remover escombros por conta própria; aguarde o Corpo de Bombeiros.

As previsões meteorológicas preveem muitas chuvas na região, o que favorece ocorrências como essa.

Tenha atenção e, em caso de emergência, ligue 193 e aguarde o Corpo de Bombeiros.