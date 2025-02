A Terra Indígena Puyanawa, em Mâncio Lima, Vale do Juruá, no Acre, vai sediar um encontro que celebra os saberes e identidades culturais acreanas, para a promoção de políticas públicas.

Promovido pelo Comitê de Cultura Acre e a Associação de Artesãs e Artesãos Indígenas do Vale do Juruá, o Fórum será realizado nos dias 08 e 09, no Centro Cultural Puyanawa.

O Fórum contará com a participação de lideranças indígenas locais, como Francisco Piyãko (coordenador da Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá – Opirj), e Edna Shanenawa (ativista indígena), além de representantes de órgãos públicos, como a coordenadora do Centro de Atendimento à Vítima do Ministério Público do Acre (CAV/MPAC), Solene Costa, prefeitos do Vale do Juruá e gestores municipais de cultura e do Estado.

Representando o Ministério da Cultura (MinC), foi confirmada a participação da coordenadora do Conselho Nacional de Cultura do Ministério da Cultura (CMPC), Maria Paula Fernandes Adinolf.

Com o tema “Unindo vozes e territórios pela cultura e preservação no Juruá”, a ideia é promover o diálogo entre os diferentes territórios do Vale do Juruá, unindo representantes das comunidades indígenas, zonas urbanas e rurais, artistas e fazedores em torno da cultura e da preservação ambiental.

“É um espaço de interação entre o setor cultural como um todo, vai reunir pessoas indígenas e não indígenas dentro de um território para discutir cultura”, explica Claudia Toledo, coordenadora geral e pedagógica do Comitê de Cultura Acre.

Claudia observa ainda que o foco das narrativas e debates do evento giram em torno do meio ambiente. “Com discussões sobre o bem viver, a atual emergência climática e a forma como os povos originários trabalham com essas questões. Também traremos o olhar sobre as violências sofridas pelas maiorias minorizadas: mulheres, indígenas, população negra, comunidade LGBTQIAP+, e as violências contra o meio ambiente”, enfatiza.

A iniciativa também se propõe a articular ações estratégicas que integrem lideranças, gestores culturais, artistas e a sociedade civil, incentivando um planejamento colaborativo que valorize a diversidade cultural e contribua para o desenvolvimento socioambiental no território do Juruá.

“Será um momento importante para a coletividade, reunindo diversas perspectivas e fazedores de cultura. Acredito que essa troca de experiências e ideias renovadoras nos permitirá construir um trabalho inclusivo, sem deixar ninguém de fora. Espero que os participantes aproveitem ao máximo essa oportunidade para compartilhar conhecimentos e propor novas iniciativas”, salienta Dalvanir Justino Araújo, presidente da Associação de Artesãs e Artesãos Indígenas do Vale do Juruá.

O Fórum Cultura do Vale é parte do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, por meio do Ministério da Cultura, governo federal. Conta com a parceria local da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e da Secretaria Municipal de Cultura de Cruzeiro do Sul.

Programação

A programação inclui apresentações culturais, palestras sobre temas fundamentais, com convidados especiais, debates, oficinas e momentos de integração, criando um espaço para reflexão, troca de experiências e construção coletiva de soluções para os desafios do Vale do Juruá.

Entre os artistas que se apresentam no evento estão os grupos musicais indígenas: Mãnã Runû Keneya e Puya Txurã Aderetã e o Folguedo Boi Carion.

Como participar

Interessados em participar ainda podem se inscrever por meio do formulário de inscrições online, disponível na bio do Instagram do Comitê de Cultura Acre. As vagas são limitadas para 100 participantes.