Fotógrafo acreano lança campanha para promover belezas naturais e potencial turístico do estado

O fotógrafo e cinegrafista Cleiton Lopes, do Sistema Público de Comunicação do Acre, está promovendo uma campanha nas redes sociais do Governo do Estado, com o intuito de incentivar o ecoturismo e destacar a biodiversidade da Amazônia. As publicações semanais, que trazem imagens captadas por Lopes, têm como foco ressaltar as belezas naturais do Acre, em especial a rica fauna e flora da região.

Na primeira série de fotos, as imagens foram registradas nos seringais Santa Cecília e Tamandaré, localizados em Tarauacá. As fotos revelam a sensibilidade de Lopes ao capturar os encantos do ecossistema acreano. Com mais de 20 anos de experiência no audiovisual, Cleiton é um fotógrafo reconhecido, com trabalhos publicados em sites de renome nacional e participação em documentários, como o que abordou o Povo Puyanawa na região do Juruá. Lopes destaca-se pelo perfeccionismo e originalidade em seu trabalho na Secretaria de Estado de Comunicação (Secom).

“Fotos bonitas muitas pessoas podem fazer, mas, pra mim, a fotografia tem que ter uma história por trás, um propósito, uma luz diferenciada, uma contemplação”, ensina o profissional.

Durante a produção fotográfica, Cleiton foi acompanhado por um biólogo, que o ajudou a identificar os animais e plantas da região. A beleza das imagens chama atenção pela rica diversidade de cores e detalhes da floresta. Segundo Cleiton, a captura das imagens exigiu paciência e preparo constante.

“Como um soldado em uma guerra, que deve estar com a sua arma municiada, pronto para se defender, quando vou para a mata e fico à espera de um clique, preciso estar com o meu equipamento preparado para capturar qualquer aparição inesperada de um animal”, relata.

A campanha, intitulada “Conheça o Acre. Ele existe e é lindo!”, é uma iniciativa do Departamento de Marketing e Inovação/Publicidade da Secom e visa divulgar as belezas naturais do estado e promover o ecoturismo. Verônica Pimentel, chefe do departamento, afirma: “Vimos na divulgação das fotos uma oportunidade para gerar conteúdo de valor e proporcionar, aos seguidores, conhecer as belezas do nosso Acre, além de incentivar as pessoas a conhecerem os municípios acreanos. Sabemos que o nosso estado se destaca como um destino turístico promissor, por ter culturas peculiares e ancestrais de preservação da natureza”.

