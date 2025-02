Fritado por Lula, presidente do Ibama encontra Alckmin fora da agenda

Dias após ser criticado indiretamente por Lula, o atual presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, teve um encontro fora da agenda com o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Filiados ao mesmo partido, o PSB, os dois foram flagrados pela coluna tomando café em uma padaria no bairro Asa Sul, em Brasília, na manhã deste sábado (15/2).

A conversa fora da agenda entre Alckmin e Agostinho ocorreu três dias após Lula demonstrar publicamente insatisfação com o atual presidente do Ibama.

Em entrevista na quarta-feira (12/2), o Lula acusou o Ibama de ficar com “lenga-lenga” para liberar pesquisas para exploração de petróleo na região da Foz do Amazonas.

Agostinho pode voltar para Câmara?

Em meio ao mau humor de Lula com o Ibama, ministros do Palácio do Planalto já defendem incluir Agostinho no xadrez da reforma ministerial que o presidente da República estuda.

Como a coluna noticiou, a eventual nomeação da deputada Tabata Amaral (PSB-SP) para o Ministério da Ciência e Tecnologia pode abrir espaço para saída do chefe do Ibama.

Agostinho é suplente de Tabata. Com a licença da deputada para assumir um cargo no governo Lula, o atual presidente do Ibama poderia assumir um mandato na Câmara.

Por esse desenho, o comando do Ibama passaria para o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Marcio Macêdo, enquanto a pasta dele iria para Gleisi Hoffmann.