Fuga e apreensão: PM encontra mais de 1 kg de drogas em casa abandonada em Rio Branco

A noite de sábado (22) em Rio Branco foi marcada por uma ação rápida e eficiente do Grupamento Tático do 2º Batalhão da Polícia Militar, que apreendeu mais de um quilo de drogas em uma casa abandonada no bairro Taquari, conhecido por ser um ponto de confronto entre facções criminosas.

Durante um patrulhamento de rotina na região, os policiais se depararam com uma aglomeração suspeita em uma das casas abandonadas. Ao se aproximarem, diversos indivíduos fugiram em direção ao Rio Acre, deixando para trás um arsenal de drogas e materiais para seu preparo e embalagem.

No interior da casa, a PM encontrou 856 gramas de maconha prensada e 500 gramas de cocaína, além de duas balanças de precisão, solução de bateria e barrilha, utilizados no preparo e embalagem dos entorpecentes.

Apesar das buscas na área, nenhum suspeito foi localizado. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), que abrirá inquérito para investigar a origem e a propriedade das drogas, buscando identificar os responsáveis pela operação.

A apreensão demonstra a presença constante do tráfico de drogas na região e o desafio que a polícia enfrenta na luta contra o crime organizado. A ação da PM, contudo, serve como um alerta aos criminosos e reforça o compromisso da polícia em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população.