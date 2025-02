Funcionário é demitido após recusa em participar de culto evangélico fora do expediente

A demissão de um funcionário após ele se recusar a participar de um culto evangélico fora do horário de trabalho está gerando polêmica nas redes sociais.

O episódio levanta questões sobre a liberdade religiosa no ambiente profissional e os limites da vida pessoal frente às exigências da empresa.

“Se você não está bem para ficar num culto, você não está bem para estar na empresa”, teria afirmado um superior, justificando a decisão de demitir o funcionário.

Embora o episódio tenha gerado grande repercussão, ainda não há informações sobre a localização ou o nome da empresa envolvida. O caso continua sendo debatido, com muitos questionando os limites da convivência entre as crenças pessoais e as obrigações profissionais.

