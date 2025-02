Funcionário rouba pães e tenta intimidar gerente com ameaça de facção

Em um vídeo postado por Lucas Profeta, um empresário e dono de várias operações, uma história inacreditável de roubo e tensão no ambiente de trabalho foi revelada. Tudo começou quando um funcionário foi pego com dez sacos de pães escondidos em sua mochila.

A gerente, ao perceber o peso da mochila e investigar, flagrou o funcionário tentando furtar os produtos. No entanto, o que parecia ser uma simples demissão virou uma situação de risco quando o homem, em desespero, passou a fazer ameaças.

Após fracassar com as lágrimas nos olhos, ele declarou ser membro de uma facção criminosa e ameaçou a gerente, dizendo que faria uma guerra e a mataria caso fosse demitido. Contudo, uma funcionária no local não se intimidou. Com um ar firme, ela respondeu que, se ele quisesse guerra, estaria disposta a enfrentar.

A reação dos internautas foi de choque e curiosidade. Muitos não conseguiram acreditar na ousadia, mas se surpreenderam ainda mais com a postura da funcionária “Nunca imaginei que alguém tivesse coragem de enfrentar um criminoso assim”, comentou um internauta. Outro destacou: “Ela é uma verdadeira guerreira!”