Funcionário tenta defender patrões durante confusão e acaba esfaqueado em Rio Branco

O técnico em refrigeração Marcelo Ferreira dos Santos, de 42 anos, foi ferido com um golpe de faca na tarde desta terça-feira (25) ao sair em defesa de seus patrões, que estavam cirurgiados. O crime aconteceu na Rua Manoel Barata, no bairro Bosque, em Rio Branco. O acusado, identificado como Romildo José Moreno de Moura, de 49 anos, vulgo “Sabonete”, é ex-presidiário e morador em situação de rua. Ele foi preso em flagrante.

Segundo informações da polícia, os patrões de Marcelo estavam saindo de carro da frente de uma refrigeração no bairro Bosque com destino ao pronto-socorro de Rio Branco, onde iriam trocar os curativos de uma cirurgia realizada há poucos dias.

No momento da saída, “Sabonete” teria se colocado na frente do veículo e exigido R$ 5 pelo estacionamento, embora o carro estivesse parado em frente à empresa dos patrões de Marcelo. Diante da situação, Marcelo, que estava no banco de trás do automóvel, pediu que “Sabonete” saísse da frente. De forma inesperada, o acusado sacou uma faca e desferiu um golpe que atingiu as costas da vítima.

Após ser esfaqueado, Marcelo pediu ajuda a populares, que conseguiram conter e amarrar “Sabonete” com fios elétricos, já que ele estava descontrolado e em surto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos. Após ser estabilizado, Marcelo foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde seu estado de saúde foi considerado estável.

A Polícia Militar foi acionada, e uma guarnição da Força Tática do 1° Batalhão chegou rapidamente ao local, dando voz de prisão a “Sabonete”. Ele foi colocado no interior da viatura e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a faca apreendida, para que o delegado tomasse as medidas cabíveis.