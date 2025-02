Funcionários encontram homem morto em quarto de motel no Segundo Distrito de Rio Branco

Um homem ainda não identificado, com aproximadamente 40 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (20), dentro do motel CQ SAB, situado na Avenida Chico Mendes, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações repassadas à polícia, o homem chegou ao local por meio de um motorista de aplicativo por volta das 8h e deu entrada sozinho no quarto 14 do estabelecimento.

Por volta das 16h30, funcionários estranharam a permanência do cliente por tanto tempo no quarto. Após tentarem contato por telefone sem sucesso, decidiram abrir a porta e encontraram a vítima caída ao lado da cama, já sem vida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e duas ambulâncias, uma básica e outra de suporte avançado, foram enviadas ao local. No entanto, ao chegarem, os paramédicos apenas constataram o óbito.

Policiais Militares do 2° Batalhão foram acionados e isolaram a área para os trabalhos da perícia criminal.

Dentro do quarto foram encontradas pedras de crack, e a vítima apresentava um corte na cabeça. A polícia acredita que o homem tenha feito uso do entorpecente, sofrido um mal súbito, caído e batido a cabeça, o que pode ter causado sua morte.

Após a perícia, o corpo, que não apresentava outros sinais aparentes de violência, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que poderão esclarecer a causa da morte. O laudo deve ser concluído em até 30 dias.

O caso segue sob investigação inicial dos Angentes de Polícia Civl da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e, posteriormente, ficará à disposição da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).