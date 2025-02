Fundado em uma roda de amigos, conheça a história do bloco com mais títulos no Carnaval de Rio Branco

Em meados de julho de 2001, em uma roda de amigos sentados à beira de uma piscina, surgia o bloco que mais conquistaria títulos no Carnaval de Rio Branco. No início, o bloco Que Será foi fundado por moradores do bairro 6 de Agosto. Com o tempo, passou a se chamar 6 é Mais, até chegar ao nome 6 é Demais, como é conhecido até hoje.

O bloco ostenta cinco títulos, sendo três conquistados de forma consecutiva, nos anos de 2012, 2013 e 2014. Em 2016, voltou ao topo do pódio e, no ano seguinte, repetiu o feito. Agora, em 2024, o 6 é Demais busca o hexacampeonato com o tema-enredo “O Carnaval que eu quero brincar: do passado ao recente, o Carnaval sempre presente”.

Atualmente, mais de 100 pessoas fazem parte do bloco, entre diretoria, musa e bateria. E, no meio dessa multidão, está Franciclei Costa, mais conhecido como Maestro Ligeiro, que há mais de 15 anos integra o 6 é Demais.

Franciclei cresceu em um ambiente cercado por blocos de Carnaval e instrumentos. Desde os 4 anos de idade, acompanhava o pai nos ensaios e nos carnavais da cidade. Com o tempo, começou a tocar na banda da fanfarra e conheceu Jossi Moura, que fazia parte da comissão de frente.

O namoro da escola virou casamento e rendeu dois filhos, Cleisson e Clei, que hoje seguem os passos do pai e também fazem parte do bloco.

“Meu envolvimento é muito por influência do meu pai, pela família. Desde pequeno, eu estava com ele no bloco. Com 9, 10 anos, já tocava. Meu irmão mais velho, com 11, 12 anos, também. Estamos nessa desde 2009, 2010, até hoje na praça”, relatou Cleisson Costa.

O Carnaval se tornou uma tradição familiar. “Hoje, meus filhos passam isso para as minhas netinhas, Manuela e Maria Alice, de 4 e 7 anos. E assim vai, de geração em geração”, destacou Franciclei.

Além dos grandes feitos no Carnaval, em 2024, Maestro Ligeiro realizou um sonho pessoal e começou a cursar Música na Universidade Federal do Acre (UFAC).