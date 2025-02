Futebol Ao Vivo: veja os jogos da Copa do Brasil e da Libertadores desta quarta-feira

Corinthians x Universidad Central: Quem Avança na Libertadores?

O Corinthians entra em campo hoje em busca de uma vaga na próxima fase da Taça Conmebol Libertadores. A equipe enfrentará a Universidad Central, na Neo Química Arena, a partir das 19:30h, após o empate em 1 a 1 no primeiro jogo, realizado na Venezuela. Para garantir a classificação, o time brasileiro precisa de uma vitória simples.

O confronto será transmitido ao vivo na TV Globo, ESPN e Disney+

Copa do Brasil: Jogos Decisivos na Primeira Fase

Além do grande duelo internacional, os torcedores também têm importantes partidas da Copa do Brasil nesta quarta-feira. Confira os principais jogos:

Humaitá x Operário (Arena da Floresta, 19h)

O jogo é único, e em caso de empate, a decisão vai para os pênaltis. Ambos os times buscam a classificação para a segunda fase da competição.

Águia de Marabá x Fluminense (Mangueirão, Pará)

O Fluminense, com um elenco consolidado, visita o Águia de Marabá, que conta com o apoio de sua torcida em casa, prometendo uma partida cheia de emoção.

Cascavel x América-MG (Estádio Arnaldo Bussato, Paraná)

O time paranaense recebe o América-MG em um confronto direto pela vaga, onde qualquer detalhe pode fazer a diferença para os clubes em busca de uma classificação histórica.

Esses jogos completam a primeira fase da Copa do Brasil e são de importância crucial para as equipes que almejam seguir no torneio e garantir uma premiação significativa.

Com disputas em competições de alto nível e com muitos clubes em busca de seus objetivos, o dia de hoje promete muita emoção para os fãs de futebol.