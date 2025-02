Galvez e Humaitá disputam partida bastante pressionados

Galvez e Humaitá fecham neste domingo, 2, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, a 2ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual. As equipes bem pressionadas depois de um futebol abaixo apresentado nos jogos de estreia.

Galvez com alterações

O técnico Márcio Figueiredo (Faísca) vai promover alterações no Galvez. O goleiro Patrick estreia e o zagueiro Dudu entra na vaga de Bolacha, lesionado. O atacante Caio, com uma contusão no tornozelo, será avaliado no vestiário para saber se joga ou não.

“Vamos ter uma equipe mais equilibrada. Precisamos jogar melhor”, comentou Márcio Figueiredo.

Sem revelar

O Humaitá terá uma equipe modificada na defesa e no meio contra o Galvez. Contudo, o técnico Márcio Parreiras não divulgou os titulares. O atacante Aldair, recuperado de lesão muscular, fica como opção.

Trio de arbitragem

Fabio Santos apita Galvez e Humaitá. José Douglas e Roseane Amorim vão ser os auxiliares.