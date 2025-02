Galvez e Independência fazem jogo abaixo e ficam no empate

Galvez e Independência empataram por 0 a 0 nesta terça, 25, no Florestão, na última partida da 5ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual. As equipes seguem nas mesmas posições, o Galvez é 3º com 8 pontos e o Independência ocupa a 4ª colocação também com 8.

Jogo abaixo

Galvez e Independência fizeram uma partida muito abaixo. Os times erraram muitos passes no primeiro e a melhor oportunidade foi do Galvez com o volante Dudu.

Na segunda etapa, o atacante Marcos Eduardo, Galvez, recebeu o segundo amarelo e acabou expulso. Com um jogador a mais, o Independência dominou e perdeu oportunidades.

Discussão pesada

Álvaro Miguéis e o meia Weverson tiveram uma discussão pesada no intervalo da partida e o treinador resolveu substituir o atleta do Independência.

Weverson deixou o Florestão antes do fim da partida chorando e a diretoria do Independência deve se posicionar a respeito do assunto nesta quarta, 26.

Bom resultado

Para o técnico Maurício Carneiro, o Galvez conquistou um bom resultado.

“Diante das circunstâncias o resultado foi bom. Vamos ter um confronto contra o São Francisco e uma vitória nos garante na semifinal”, comentou Maurício Carneiro.

Próximos jogos

Adesg x Vasco

Humaitá x Independência

No sábado, 8, a partir das 15 horas, no Florestão

Plácido de Castro x Rio Branco

São Francisco x Galvez

No domingo, 9, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta

Classificação

1º Vasco 13 Pts

2º Adesg 11 Pts

3º Galvez 8 Pts

4º Independência 8 Pts

5º Humaitá 6 Pts

6º Rio Branco 3 Pts

7º São Francisco 3 Pts

8º Plácido de Castro 2 Pts